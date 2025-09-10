الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعرُض أحد قوارب أسطول الصمود العالميّ الذي يعتزم التوجه إلى غزة لهجوم
أخبار دولية
2025-09-10 | 01:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعرُض أحد قوارب أسطول الصمود العالميّ الذي يعتزم التوجه إلى غزة لهجوم
تعرض أحد قوارب أسطول الصمود العالميّ، الذي يعتزم التوجه إلى غزة، لهجوم يشتبه بأنه من طائرة مسيرة.
وأكّد الأسطول عدم وقوع إصابات.
ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من إعلانه تعرض إحدى سفنه لضربة في المياه التونسية.
وتعرّض قارب ثانٍ من هذا الأسطول، ليل الثلاثاء-الأربعاء أثناء رسوّه في المياه التونسية لـ"هجوم بمسيّرة".
وقال الأسطول في بيان على صفحته في موقع إنستغرام إنّ "قاربا ثانيا من أسطولنا، هو القارب ألما، تعرّض لهجوم من مسيّرة أثناء رسوّه في المياه التونسية".
وأشار إلى أنّ الضربة تسبّبت بحريق تمّ إخماده من دون يصاب أحد بأذى. من جهتها، قالت لوكالة فرانس برس ميلاني شفايزر، إحدى منظّمات هذه المبادرة "ليلة ثانية وهجوم ثان بطائرة مسيّرة".
آخر الأخبار
أخبار دولية
قوارب
أسطول
الصمود
العالميّ
يعتزم
التوجه
لهجوم
التالي
قاضية أميركية تعلّق موقتا إقالة عضو الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك
بولندا تعلن إسقاط "أجسام معادية" أثناء هجوم روسي على أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:33
أسطول الصمود مصمم على الابحار نحو غزة بعد إعلان تعرضه لهجوم
أخبار دولية
12:33
أسطول الصمود مصمم على الابحار نحو غزة بعد إعلان تعرضه لهجوم
0
أخبار دولية
2025-09-09
أسطول مساعدات متّجه لغزة يؤكّد تعرّض أحد قواربه لضربة جوية وتونس تنفي
أخبار دولية
2025-09-09
أسطول مساعدات متّجه لغزة يؤكّد تعرّض أحد قواربه لضربة جوية وتونس تنفي
0
آخر الأخبار
2025-07-06
رويترز عن هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لهجوم من قوارب أطلقت النار باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف
آخر الأخبار
2025-07-06
رويترز عن هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لهجوم من قوارب أطلقت النار باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف
0
أخبار دولية
2025-08-07
قوارب تقل عائلات الرهائن في غزة تبحر قبالة سواحل القطاع للمطالبة بالافراج عنهم
أخبار دولية
2025-08-07
قوارب تقل عائلات الرهائن في غزة تبحر قبالة سواحل القطاع للمطالبة بالافراج عنهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:47
زيلينسكي: المسيّرات الروسية في أجواء بولندا "سابقة خطرة" لأوروبا
أخبار دولية
02:47
زيلينسكي: المسيّرات الروسية في أجواء بولندا "سابقة خطرة" لأوروبا
0
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
0
أخبار دولية
02:30
مؤيدون للفلسطينيين يواجهون ترامب في مطعم في واشنطن: "هتلر عصرنا"
أخبار دولية
02:30
مؤيدون للفلسطينيين يواجهون ترامب في مطعم في واشنطن: "هتلر عصرنا"
0
أخبار دولية
02:21
طوكيو نددت بالهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
أخبار دولية
02:21
طوكيو نددت بالهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-09-02
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
اقتصاد
2025-09-02
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
0
خبر عاجل
2025-09-02
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
خبر عاجل
2025-09-02
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
0
أخبار دولية
2025-04-26
إيران تعرض وساطتها في النزاع بين الهند وباكستان
أخبار دولية
2025-04-26
إيران تعرض وساطتها في النزاع بين الهند وباكستان
0
أخبار دولية
2025-04-29
مصر تعلق الدراسة غدًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة
أخبار دولية
2025-04-29
مصر تعلق الدراسة غدًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
2
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
3
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
4
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
5
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
6
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
7
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
8
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More