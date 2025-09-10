تعرُض أحد قوارب أسطول الصمود العالميّ الذي يعتزم التوجه إلى غزة لهجوم

تعرض أحد قوارب أسطول الصمود العالميّ، الذي يعتزم التوجه إلى غزة، لهجوم يشتبه بأنه من طائرة مسيرة.



وأكّد الأسطول عدم وقوع إصابات.



ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من إعلانه تعرض إحدى سفنه لضربة في المياه التونسية.

وتعرّض قارب ثانٍ من هذا الأسطول، ليل الثلاثاء-الأربعاء أثناء رسوّه في المياه التونسية لـ"هجوم بمسيّرة".



وقال الأسطول في بيان على صفحته في موقع إنستغرام إنّ "قاربا ثانيا من أسطولنا، هو القارب ألما، تعرّض لهجوم من مسيّرة أثناء رسوّه في المياه التونسية".



وأشار إلى أنّ الضربة تسبّبت بحريق تمّ إخماده من دون يصاب أحد بأذى. من جهتها، قالت لوكالة فرانس برس ميلاني شفايزر، إحدى منظّمات هذه المبادرة "ليلة ثانية وهجوم ثان بطائرة مسيّرة".