بولندا تعلن إسقاط "أجسام معادية" أثناء هجوم روسي على أوكرانيا

أخبار دولية
2025-09-10 | 01:54
مشاهدات عالية
2min
بولندا تعلن إسقاط "أجسام معادية" أثناء هجوم روسي على أوكرانيا

أعلنت وارسو أن مقاتلات عائدة لها أو لحلف شمال الأطلسي، أسقطت "أجساما معادية" بعد انتهاكات متكررة للمجال الجوي البولندي خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، في سابقة لدولة عضو في الناتو منذ بدء الحرب.
     
وسبق لطائرات مسيّرة أو صواريخ أطلقتها روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في مطلع العام 2022، أن اخترقت المجال الجوي لدول منضوية في حلف شمال الأطلسي. لكن لم يسبق لهذه الأطراف أن أعلنت إسقاط أجسام كهذه.
     
وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش في منشور على منصة إكس: "الطائرات استخدمت أسلحتها ضدّ الأجسام المعادية. نحن على اتصال دائم مع قيادة حلف شمال الأطلسي".
     
ويشكلّ بند الدفاع المشترك ركنا أساسيا في معاهدة حلف الأطلسي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية في مواجهة الاتحاد السوفياتي السابق.
     
وأتي بيان الوزير بعد أن أعلنت القيادة العملانية للبلاد أنّ طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي تأهّبت للتصدّي لهذه الانتهاكات.
     
من جهته، قال الجيش البولندي على إكس إنّه "خلال الهجوم الذي شنّته روسيا الاتحادية اليوم على أهداف تقع على الأراضي الأوكرانية، تمّ انتهاك مجالنا الجوي مرارا من قبل طائرات مسيّرة".
     
وفي بيان لاحق، أعلنت القيادة العسكرية أنه "عقب اعتداء روسيا الاتحادية اليوم على الأراضي الأوكرانية، حصل انتهاك غير مسبوق للمجال الجوي البولندي من قبل أجسام من طراز المسيّرات. هذا عمل عدواني سبّب خطرا فعليا على سلامة مواطنينا".
     
بدوره، قال رئيس الوزراء دونالد توسك على إكس: "العملية جارية عقب انتهاكات متعدّدة للمجال الجوي البولندي. لقد استخدم الجيش أسلحة ضد هذه الأجسام".

أخبار دولية

بولندا

أجسام معادية

هجوم روسي

أوكرانيا

