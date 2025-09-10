أستراليا تقرر بناء أسطول من الغواصات الهجومية المسيّرة

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستستثمر 1.1 مليار دولار أميركي لبناء أسطول من الغواصات المسيّرة الهجومية المعروفة باسم "غوست شارك" (سمكة القرش الشبح).



وأوضح وزير الدفاع ريتشارد مارلز للصحافيين أنّ هذه الغواصات "ستكون قادرة على تنفيذ مهام في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجوم".



وستبني أستراليا عشرات من هذه المسيرات التي ستكون تحت تصرف سلاح البحرية.



وبحسب وزير الدفاع، فإنّ طليعة هذه الغواصات الذاتية الحركة ستدخل الخدمة في كانون الثان المقبل.



وحصلت شركة "أندوريل أستراليا" على عقد بقيمة 1.7 مليار دولار أسترالي (941 مليون يورو) لبناء هذه الغواصات وصيانتها وتطويرها.



وقال مارلز: "لقد قلنا دوما إن أستراليا تواجه الوضع الأكثر تعقيدا، وبطريقة ما الأكثر تهديدا، الذي نشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".



وأوضح أنّ هذه الغواصات ستُكمل مشروع الغواصات النووية الشبحية الذي تنفّذه أستراليا في إطار اتفاقية بمليارات الدولارات مع بريطانيا والولايات المتّحدة.