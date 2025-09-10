ترامب: "هذا ليس توقيعي" على رسالة المعايدة لإبستين

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ التوقيع الممهور على رسالة معايدة يُعتقد أنّه أرسلها في 2003 إلى رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتّهم بارتكاب جرائم جنسية ونشرتها المعارضة الديموقراطية الإثنين "ليس توقيعه".



وقال ترامب للصحافيين خارج أحد مطاعم واشنطن: "هذا ليس توقيعي ولا هذه طريقتي في الكلام. كل من يتابعني منذ فترة طويلة يعرف أنّ هذه ليست طريقتي في التعبير. هذا سخيف".



وهذا أول تعليق من الرئيس على هذه القضية منذ نشر هذه الرسالة.



وأتى نفي ترامب بعد أن أعلن البيت الأبيض أنّه يؤيّد الاستعانة بخبراء خط اليد لدحض التواقيع المنسوبة إلى الرئيس في هذه القضية التي تسبّب إحراجا كبيرا للإدارة الجمهورية.



ونشر مشرّعون ديموقراطيون الإثنين رسالة يُفترض أنّ ترامب أرسلها في العام 2003 إلى إبستين لمناسبة عيد ميلاده الخمسين، في حين تثير قضية الخبير المالي الذي عُثر عليه ميتا في زنزانته في العام 2019 قبل محاكمته بتهم ارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسيا، جدلا كبيرا في الولايات المتحدة.



وردّا على سؤال بشأن إمكانية الاستعانة بخبراء خط اليد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "بالطبع سنؤيّد ذلك".



وشدّدت على أن "توقيع الرئيس هو واحد من الأشهر في العالم، والأمر على هذا النحو منذ سنوات عدة".



وقالت: "لم يكتب الرئيس هذه الرسالة. هو لم يوقّع هذه الرسالة". وأضافت: "هذا هو السبب الذي دفع فريقه القانوني لمقاضاة صحيفة وول ستريت جورنال"، لافتة إلى أن المعركة القضائية "ستستمر".



وكانت "وول ستريت جورنال" أول من كشف عن وجود الرسالة في تموز.



وتتضمن الرسالة رسما لامرأة عارية وتتحدث عن "سرّ" مشترك بين الملياردير ورجل الأعمال.



وتنتهي الرسالة بعبارة "عيد ميلاد سعيد، وليكن كل يوم سرا رائعا جديدا"، وجاء التوقيع أسفل خصر المرأة بحيث بدا كأنه شعر العانة.



والإثنين، نشر ديموقراطيون صورة لإبستين مع أشخاص يحملون شيكا ضخما بقيمة 22500 دولار عليه اسم دونالد ترامب. وأشار النص المرفق إلى "بيع" امرأة "بسعر زهيد إلى دونالد ترامب".



وقالت ليفيت: "هل رأيتم التوقيع على هذا الشيك؟"، مضيفة: "هذا ليس توقيع دونالد ترامب. بالتأكيد لا. الرئيس لم يوقّع هذا الشيك".