مصدر رويترز: من المتوقع وصول رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي عهد الأردن الأمير الحسين إلى قطر

أكد مصدر رويترز أنّه من المتوقع وصول رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي عهد الأردن الأمير الحسين إلى قطر الأربعاء، بعد يوم من هجوم إسرائيليّ استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة.



وقال المسؤول لرويترز إنّ ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان من المتوقع أن يصل إلى الدوحة غدا الخميس.