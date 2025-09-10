وزير الخارجية الإسرائيلي ينتقد تصريحات فون دير لايين بشأن غزة

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين "متطرفين" والحد من العلاقات التجارية مع إسرائيل جراء الوضع الكارثي في غزة.



وقال ساعر على منصة إكس: "التصريحات التي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية هذا الصباح مؤسفة، وبعضها يردد دعاية حماس الكاذبة وشركائها".



وأضاف: "مرة أخرى، تبعث أوروبا برسالة خاطئة، مما يقوي حماس والمحور المتطرف في الشرق الأوسط".