كاتس: لا مكان لأعداء إسرائيل "للاختباء"

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعداء إسرائيل من أنهم غير قادرين على "الاختباء" في أي مكان، غداة استهداف اسرائيل قادة حركة حماس في قطر بضربات جوية.



وقال كاتس عبر منصة إكس: "سياسة الأمن الإسرائيلية واضحة، يد إسرائيل الطولى ستعمل ضد أعدائها في أي مكان، لا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه"، قائلا إن على الحركة الفلسطينية القبول بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة وعلى رأسها "تحرير جميع الرهائن ونزع" سلاحها.