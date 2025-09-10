إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة بُثت على التلفزيون الرسمي، أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حاليا للمفتشين بدخول المواقع النووية الإيرانية.



وأشار الى أن طبيعة دخول المفتشين ستُحدد في المفاوضات المستقبلية.