LBCI
LBCI

إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية

أخبار دولية
2025-09-10 | 06:52
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية
0min
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة بُثت على التلفزيون الرسمي، أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حاليا للمفتشين بدخول المواقع النووية الإيرانية.

وأشار الى أن طبيعة دخول المفتشين ستُحدد في المفاوضات المستقبلية.

أخبار دولية

إيران

عباس عراقجي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

LBCI
آخر الأخبار
