LBCI
LBCI

الحكومة الألمانية: انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول

أخبار دولية
2025-09-10 | 08:33

0min
الحكومة الألمانية: انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول

أكّدت الحكومة الألمانية أنّ انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول، وذلك بعد يوم من شن إسرائيل غارة جوية استهدفت مسؤولين من حركة حماس في الدوحة، لكنها أكدت دعمها لإسرائيل.
 
وذكر متحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحافيّ دوريّ: "أنتم تعلمون موقفنا الأساسيّ تجاه دولة إسرائيل، ولم يتغير شيء".
 
وعندما سُئل عن اقتراح المفوضية الأوروبية بتعليق التدابير التجارية في اتفاقية الاتحاد الأوروبيّ مع إسرائيل، قال المتحدث إنّ هذه التدابير المقترحة لم تحظ بغالبية في المجلس الأوروبيّ حتى الآن. 

