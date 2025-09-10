غارات إسرائيلية تستهدف صنعاء

أفادت قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن الأربعاء بوقوع "عدوان" إسرائيلي استهدف العاصمة صنعاء الخاضعة لهم، في استمرار للمواجهة الدائرة منذ أشهر بين المتمردين المدعومين من إيران والدولة العبرية.



وأوردت القناة في خبر عاجل على حسابها على منصة اكس وقوع "عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء"، هو الأول منذ غارات مماثلة قُتل فيها رئيس حكومة الحوثيين وعدد من أعضائها في 28 آب الفائت.