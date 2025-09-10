وزيرة خارجية كندا: نعيد تقييم علاقاتنا مع إسرائيل في أعقاب هجومها على قطر

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم الأربعاء أن بلادها تقيم علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب هجومها على قادة حماس في قطر.



ولم تدل الوزيرة بتفاصيل أخرى في حديثها للصحفيين.