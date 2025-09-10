الأمم المتحدة تتعهد بالبقاء في مدينة غزة أطول فترة ممكنة لتسليم المساعدات

تعهدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بالبقاء في مدينة غزة "أطول فترة ممكنة" والبقاء في كل أنحاء القطاع وبذل أقصى جهد "لتقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة".



وقال فريق الأمم المتحدة الإنساني في الأراضي الفلسطينية في بيان: "هذه الكارثة من صنع الإنسان، وتقع المسؤولية علينا جميعًا".