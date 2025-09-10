الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي

أخبار دولية
2025-09-10 | 15:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن اليوم الأربعاء، أن قطر تبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي على الدوحة أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أن هناك خططًا جارية لعقد قمة في الدوحة قريبًا بخصوص هذه المناقشات، دون تحديد موعد.

أخبار دولية

وزراء

الشركاء

بالمنطقة

الهجوم

الإسرائيلي

LBCI التالي
نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة
حلف شمال الأطلسي يؤكد أن دفاعاته ساهمت في التصدي للمسيّرات الروسية في أجواء بولندا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

رويترز: رئيس وزراء قطر يبحث الهجوم الإسرائيلي على إيران في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني

LBCI
أخبار دولية
2025-06-13

رئيس وزراء قطر يبحث الهجوم الإسرائيليّ على إيران

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-09

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد استمرار جهود قطر مع الشركاء إقليميًا ودوليًا لخفض التصعيد

LBCI
أخبار دولية
2025-09-09

رئيس الوزراء القطري: قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة ونحتفظ بحق الرد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:49

ترامب يقول المؤثر المحافظ تشارلي كيرك قد توفي

LBCI
أخبار دولية
16:39

تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا

LBCI
أخبار دولية
16:21

بولندا تحذر من "نزاع مفتوح" مع روسيا بعد خرق مسيرات مجالها الجوي

LBCI
أخبار دولية
15:55

نتانياهو يحث قطر على طرد "الإرهابيين" أو محاكمتهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-08-28

كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17

معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
2025-06-24

٣ شهداء في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق عام كفردجال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

صحن الكبة النية في دائرة الجدل... ما هو تاريخه؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:39

تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا

LBCI
أخبار دولية
15:55

نتانياهو يحث قطر على طرد "الإرهابيين" أو محاكمتهم

LBCI
أخبار دولية
15:33

رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي

LBCI
رياضة
14:50

قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات

LBCI
أخبار دولية
14:48

فرنسا أمام المجهول

LBCI
أخبار دولية
14:41

الفرنسيون يحتجون… والحكومة تتغير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

سلام: الدولة مستمرة في بناء مؤسساتها وحصرية السلاح مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

صحن الكبة النية في دائرة الجدل... ما هو تاريخه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

٢٥٠ طالبًا خسروا مدرستهم ...منهم من اختار ترك المدرسة ومنهم من يعيش المعاناة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:28

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
04:41

تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب

LBCI
أخبار لبنان
02:14

الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
06:27

بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا

LBCI
أمن وقضاء
06:36

بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة

LBCI
أخبار دولية
01:13

رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023

LBCI
أخبار لبنان
05:28

تعميم من وزيرة السياحة الى المؤسسات السياحية

LBCI
خبر عاجل
10:55

قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More