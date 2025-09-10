رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن اليوم الأربعاء، أن قطر تبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي على الدوحة أمس الثلاثاء.



وأشار إلى أن هناك خططًا جارية لعقد قمة في الدوحة قريبًا بخصوص هذه المناقشات، دون تحديد موعد.