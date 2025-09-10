نتانياهو يحث قطر على طرد "الإرهابيين" أو محاكمتهم

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء قطر إلى طرد "الإرهابيين" أو محاكمة على أراضيها، في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.



وقال نتانياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه: "أقول لقطر وجميع الدول التي تؤوي الإرهابيين: عليكم إما طردهم أو تقديمهم للعدالة. وإلا فسنقوم نحن بذلك".