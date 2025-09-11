حاكم ولاية يوتا: مقتل تشارلي كيرك "اغتيال سياسي"



أعلن حاكم يوتا الجمهوري سبنسر كوكس أنّ مقتل المؤثّر اليميني تشارلي كيرك الذي قضى الأربعاء بإطلاق نار في حرم جامعي في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتّحدة هو "اغتيال سياسي".



وقال كوكس "هذا يوم مظلم لولايتنا، هذا يوم مأسوي لبلدنا. أريد أن أكون واضحا: هذا اغتيال سياسي".

