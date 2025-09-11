ثلاثة قتلى و67 جريحا في انفجار شاحنة صهريج غاز في مكسيكو



قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 67 آخرين بجروح في انفجار شاحنة صهريج غاز في شرق مكسيكو الأربعاء، بحسب ما أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية.



وقالت رئيسة بلدية العاصمة كلارا بروغادا إنّ الشاحنة انفجرت أثناء سيرها على جسر في منطقة إيستابالابا المكتظّة بالسكّان في شرق مكسيكو ممّا تسبّب بحريق ضخم وتضرّر 18 سيارة.



من جهتها، قالت ميريام أورزوا، الأمينة العامة لإدارة المخاطر والحماية المدنية إنّ الجرحى وبينهم كثر أصيبوا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، نقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة.

