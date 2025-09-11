ترامب يأمر بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة حدادا على "الوطني" كيرك

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع تكريما لذكرى تشارلي كيرك، الناشط المحافظ الذي قُتل بالرصاص الأربعاء في جامعة بولاية يوتا.



وقال ترامب على منصته تروث سوشال "تكريما لتشارلي كيرك، الوطني الأميركي العظيم حقا، أمرت بتنكيس جميع الأعلام الأميركية في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى نصف الصاري حتى الساعة السادسة مساء الأحد".

