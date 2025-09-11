الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
LBCI
LBCI

باحثة اختطفت في العراق في 2023 تعود إلى إسرائيل غداة الإفراج عنها

أخبار دولية
2025-09-11 | 00:34
مشاهدات عالية
باحثة اختطفت في العراق في 2023 تعود إلى إسرائيل غداة الإفراج عنها
0min
باحثة اختطفت في العراق في 2023 تعود إلى إسرائيل غداة الإفراج عنها

عادت إلى إسرائيل مساء الأربعاء الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختطفت في العراق في 2023، وذلك غداة الإفراج عنها، بحسب ما أعلن رئيس وزراء الدولة العبرية.
     
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان مشترك مع الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، إنّ "إليزابيث تسوركوف، التي اختُطفت في العراق وأُطلق سراحها الليلة الماضية، وصلت إلى إسرائيل".
     
وأضاف البيان أنّ تسوركوف عادت من العراق إلى إسرائيل عن طريق قبرص.
     

أخبار دولية

اختطفت

العراق

إسرائيل

الإفراج

