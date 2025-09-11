باحثة اختطفت في العراق في 2023 تعود إلى إسرائيل غداة الإفراج عنها

عادت إلى إسرائيل مساء الأربعاء الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختطفت في العراق في 2023، وذلك غداة الإفراج عنها، بحسب ما أعلن رئيس وزراء الدولة العبرية.



وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان مشترك مع الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، إنّ "إليزابيث تسوركوف، التي اختُطفت في العراق وأُطلق سراحها الليلة الماضية، وصلت إلى إسرائيل".



وأضاف البيان أنّ تسوركوف عادت من العراق إلى إسرائيل عن طريق قبرص.

