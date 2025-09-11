الأخبار
بكين "تعارض بشدة" الرسوم المكسيكية المحتملة على السيارات الصينية
أخبار دولية
2025-09-11 | 04:42
مشاهدات عالية
بكين "تعارض بشدة" الرسوم المكسيكية المحتملة على السيارات الصينية
أكدت الصين الخميس أنها "تعارض بشدة" أي "إكراه" بعدما أعلنت الحكومة المكسيكية أنها تدرس فرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السيارات الصينية في ظل ضغوط من الولايات المتحدة.
واقترحت وزارة الاقتصاد المكسيكية رفع الرسوم الجمركية إلى 50%، من نطاقها الحالي الذي يراوح بين 15% و20%. وضمن هذا الإجراء في مشروع قانون قدم إلى البرلمان وكشف النقاب عنه الأربعاء.
وكانت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أعلنت في آذار أن حكومتها ستراجع الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
وجاء ذلك في ظل ضغوط أميركية لمنع تحول المكسيك إلى ممر لدخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان الخميس: "نحن نعارض بشدة أي قيود تفرضها دول أخرى بالإكراه على الصين، تحت أي ذريعة، وتنتهك حقوق الصين ومصالحها المشروعة".
وأكد خلال مؤتمر صحافي دوري أننا "سندافع بحزم" عن مصالحنا حسب الوضع.
لكن المتحدث أكد في الوقت ذاته أن بكين تولي "أهمية كبيرة" للعلاقات الصينية المكسيكية وترغب في "بذل جهود متضافرة" مع المكسيك في المسائل الاقتصادية.
