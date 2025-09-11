الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي ⁧‫

أعلن العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أن ‏الوحدات المختصة تمكنت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية تابعة لـ"حزب الله"، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.وأظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين.وخلال العملية، تمت مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخًا من طراز "غراد"، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.وتمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.