قطر تعلن تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي الخميس

أعلنت قطر أنها ستشيّع في العاصمة الدوحة الخميس، ضحايا القصف الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في الدولة الخليجية في وقت سابق من الأسبوع الحالي.



وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان عبر منصة إكس "تعلن وزارة الداخلية أن صلاة الجنازة على شهداء الاستهداف الإسرائيلي (...) ستقام عصر يوم الخميس الموافق 11 أيلول2025 في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارون الثرى في مقبرة مسيمير".



وقصفت إسرائيل الدوحة الثلاثاء مستهدفة قادة في حركة حماس، لكن الحركة قالت إن كبار مسؤوليها نجوا، فيما قُتل خمسة من أعضائها إضافة إلى عنصر في قوات الأمن القطرية.



وأوضحت حماس أن القتلى هم هُمام نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحيّة، ومدير مكتبه جهاد لبّاد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسّون.



كذلك، قُتل الوكيل عريف القطري بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.

