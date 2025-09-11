رايان إير: قد لا نستأنف الرحلات إلى إسرائيل

أعلن مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير اليوم الخميس أن شركة الطيران قد لا تعاود تسيير رحلات إلى إسرائيل حتى عندما يتراجع العنف المرتبط بحرب غزة، مشيرًا إلى أن سلطة المطارات في إسرائيل "تعبث" مع الشركة.



وقال أوليري للصحفيين في دبلن: "أعتقد أن هناك احتمالًا حقيقيًا بأننا لن نكلف أنفسنا عناء العودة إلى إسرائيل... حتى بعد تراجع وتيرة العنف الحالي".



وذكرت شركة الطيران في وقت سابق أنها لن تستأنف تسيير رحلاتها إلى إسرائيل قبل 25 تشرين الأول على الأقل.



وقال أوليري إن رايان إير تعترض على أن مطار بن غوريون في تل أبيب يفرض عليها التكلفة الأعلى لاستخدام الصالة الرئيسية عندما يتم إغلاق صالة الركاب منخفضة التكلفة لأسباب أمنية.



وأضاف: "ما لم ينظم الإسرائيليون أنفسهم ويتوقفوا عن العبث بنا، فإننا بصراحة سنشهد نموا أكبر بكثير في أماكن أخرى في أوروبا".