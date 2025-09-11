قطر تنفي تقرير أكسيوس حول مراجعة الشراكة مع أميركا

رفضت قطر تقريرا لموقع أكسيوس تحدث عن إعادة تقييم الدوحة لشراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة، ووصفته بأنه "خاطئ تماما".



ووفقا لبيان أصدره المكتب الإعلام الدولي القطري، أكدت الدولة الخليجية أن علاقاتها الأمنية والدفاعية مع واشنطن "أقوى من أي وقت مضى، وتستمر في النمو".