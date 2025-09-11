توقيف أوكرانيَين في جورجيا بتهمة تهريب متفجرات

أعلنت تبليسي اعتقال أوكرانيين اثنين متهمين بتهريب مواد متفجرة الى جورجيا من تركيا.وأفادت أجهزة الأمن الجورجية بأن عناصرها "اعترضوا سيارة كانت تنقل 2,4 كلغ من الهكسوجين" وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم لأغراض عسكرية، وتُعرف أيضا باسم RDX.وأكدت في مؤتمر صحافي أن "أجهزة أمن الدولة ووزارة الداخلية اعتقلت مواطنَين أوكرانيَّين" في هذه القضية.ولم تُفصح السلطات الجورجية عن تفاصيل حول نوايا الموقوفين، مشيرة الى أنها تحقق معهما حاليا بتهمة "حيازة ونقل متفجرات بشكل غير قانوني".