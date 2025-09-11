نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن لا تكون هناك دولة فلسطينية، وذلك في خلال مراسم التوقيع على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة.



وقال نتنياهو: "سنوفي بوعدنا بألا تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا"، وذلك في الحفل الذي أقيم في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.