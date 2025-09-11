اتهام نائب رئيس جنوب السودان ريك مشار بارتكاب جرائم ضد الانسانية

وجهت تهم القتل والارهاب وارتكاب جرائم ضد الانسانية الى نائب رئيس جنوب السودان ريك مشار على خلفية هجوم على قاعدة عسكرية أودى بأكثر من 250 جنديا، بحسب ما أفادت وزارة العدل.



وترتبط التهم بهجوم نفذته مجموعة مسلحة تعرف باسم "الجيش الأبيض" في آذار، تقول الحكومة إنها تحركت بأوامر من مشار الموضوع قيد الاقامة الجبرية منذ أشهر في ظل نزاع على السلطة مع الرئيس سلفا كير.



ونقل بيان لوزارة العدل عن الوزير جوزيف قنق أكيش قوله إن "هذه الجرائم تخللتها انتهاكات مروعة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الانساني، بما يشمل التنكيل بالجثث، ملاحقة المدنيين، والاعتداء على العاملين في المجال الانساني".