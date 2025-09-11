رئيس جنوب السودان يوقف نائبه مشار عن العمل بمرسوم رئاسي

أوقف رئيس جنوب السودان سلفا كير نائبه الأول رياك مشار عن العمل، حسبما جاء في مرسوم تلي عبر الإذاعة الرسمية اليوم الخميس.



وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير العدل أن مشار متهم بالخيانة والقتل.