ماكرون: فرنسا ستنشر 3 مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنشر ثلاث طائرات مقاتلة "للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي"، بعدما قالت وارسو إن مسيّرات روسية اخترقت مجالها الجوي.



وقال ماكرون عبر منصة إكس: "بعد توغل المسيّرات الروسية الى بولندا، قررت نشر ثلاث مقاتلات من طراز رافال للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي والجانب الشرقي لأوروبا الى جانب حلفائنا في حلف شمال الأطلسي".



وأضاف: "لن نخضع لترهيب روسيا المتزايد".