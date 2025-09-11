الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف تلتقي نتنياهو

التقت إليزابيث تسوركوف، الباحثة الإسرائيلية-الروسية التي خطفت في العراق عام 2023 وأفرج عنها هذا الأسبوع، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غداة عودتها الى إسرائيل.



وقال مكتب نتنياهو في بيان إن تسوركوف وصفت لنتنياهو "الظروف القاسية التي خبرتها خلال الاحتجاز"، وأعربت عن أملها في الافراج عن الرهائن المحتجزين في غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023.



وأكد نتانياهو لتسوركوف أن "جهودا مضنية بذلت على مدى فترة طويلة لإعادتها الى إسرائيل".



وفُقد أثر تسوركوف، طالبة الدكتوراه في جامعة برينستن الأميركية والباحثة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في آذار 2023. وفيما اتهمت إسرائيل كتائب حزب الله العراقي بخطفها، لمّح الفصيل وقتها إلى أنّه غير مسؤول عن الأمر.



ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراق بجواز سفر روسي في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستن، علما بأن هذه الزيارة لم تكن الأولى لها إلى البلاد.