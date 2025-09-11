بدء محاكمة راين روث المتهم بمحاولة اغتيال ترامب

بدأت الخميس إجراءات محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترامب في مضمار للغولف في فلوريدا عام 2024 قبل شهرين من الاستحقاق الرئاسي، وذلك بعد اختيار هيئة المحلفين على مدى ثلاثة أيام.



وأجازت القاضية آيلين كانون لراين روث (59 عاما) في تموز الدفاع عن نفسه من دون توكيل محامٍ.



ونقلت وسائل الإعلام الأميركية حضرت في قاعة المحكمة الفدرالية في فورت بيرس (جنوب شرق) أن القاضية قاطعت بعد دقائق مرافعته التي تطرّق فيها إلى تاريخ البشرية والصراعات في العالم.



وبعد مرافعات الادعاء التي استمرت 45 دقيقة، طلبت القاضية من روث احترام "هيبة المحكمة"، لكنه استمر في النهج نفسه، لتعلن كانون أمام هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصا انتهاء المرافعات الافتتاحية، وطلبت من الادعاء استدعاء الشاهد الأول.



ودفع روث ببراءته من خمس تهم منها محاولة اغتيال مرشح رئاسي والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.



ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.



ويواجه روث أيضا تهم حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني نظرا لسجله الجنائي، وحيازة سلاح ناري برقم تسلسلي غير واضح، وحيازة سلاح ناري بغرض ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي.



ففي 15 أيلول 2024، رصد عملاء جهاز الخدمة السرية المكلفين حماية كبار الشخصيات السياسية الأميركية، روث حاملا سلاحا قرب مضمار الغولف حيث كان ترامب. وتمّ توقيفه بعد ذلك.



وكانت هذه المرة الثانية التي يواجه فيها ترامب محاولة اغتيال.



وهو نجا في 13 تموز 2024 أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. وقام يومها توماس ماثيو كروكس البالغ عشرين عاما، بإطلاق رصاصات عدة نحو ترامب قبل أن يُرديه عناصر جهاز الخدمة السرية. وأصيب ترامب بشكل طفيف في أذنه وسال الدم على وجهه، قبل أن يقوم عناصر الحماية بنقله من المكان وهو يرفع قبضته لتحية مؤيديه.

