الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بدء محاكمة راين روث المتهم بمحاولة اغتيال ترامب

أخبار دولية
2025-09-11 | 15:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بدء محاكمة راين روث المتهم بمحاولة اغتيال ترامب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بدء محاكمة راين روث المتهم بمحاولة اغتيال ترامب

بدأت الخميس إجراءات محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترامب في مضمار للغولف في فلوريدا عام 2024 قبل شهرين من الاستحقاق الرئاسي، وذلك بعد اختيار هيئة المحلفين على مدى ثلاثة أيام.
     
وأجازت القاضية آيلين كانون لراين روث (59 عاما) في تموز الدفاع عن نفسه من دون توكيل محامٍ.
     
ونقلت وسائل الإعلام الأميركية حضرت في قاعة المحكمة الفدرالية في فورت بيرس (جنوب شرق) أن القاضية قاطعت بعد دقائق مرافعته التي تطرّق فيها إلى تاريخ البشرية والصراعات في العالم.
     
وبعد مرافعات الادعاء التي استمرت 45 دقيقة، طلبت القاضية من روث احترام "هيبة المحكمة"، لكنه استمر في النهج نفسه، لتعلن كانون أمام هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصا انتهاء المرافعات الافتتاحية، وطلبت من الادعاء استدعاء الشاهد الأول.
     
ودفع روث ببراءته من خمس تهم منها محاولة اغتيال مرشح رئاسي والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
     
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
     
ويواجه روث أيضا تهم حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني نظرا لسجله الجنائي، وحيازة سلاح ناري برقم تسلسلي غير واضح، وحيازة سلاح ناري بغرض ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي.
     
ففي 15 أيلول 2024، رصد عملاء جهاز الخدمة السرية المكلفين حماية كبار الشخصيات السياسية الأميركية، روث حاملا سلاحا قرب مضمار الغولف حيث كان ترامب. وتمّ توقيفه بعد ذلك.
     
وكانت هذه المرة الثانية التي يواجه فيها ترامب محاولة اغتيال.
     
وهو نجا في 13 تموز 2024 أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. وقام يومها توماس ماثيو كروكس البالغ عشرين عاما، بإطلاق رصاصات عدة نحو ترامب قبل أن يُرديه عناصر جهاز الخدمة السرية. وأصيب ترامب بشكل طفيف في أذنه وسال الدم على وجهه، قبل أن يقوم عناصر الحماية بنقله من المكان وهو يرفع قبضته لتحية مؤيديه.
     

أخبار دولية

محاكمة

راين روث

اغتيال

ترامب

LBCI التالي
بولندا تحد من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية بعد خرق مسيرات مجالها الجوي
ترامب يأمر بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة حدادا على "الوطني" كيرك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-29

شروط تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في ظل محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع

LBCI
خبر عاجل
2025-06-14

هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: محاولة إغتيال إستهدفت شخصية رفيعة في اليمن

LBCI
أخبار دولية
2025-07-11

ترامب يعرب عن ثقته بجهاز الخدمة السرّية بعد سنة على محاولة اغتياله

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-16

وسائل إعلام إسرائيلية: بدء جلسة محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد التي يحاكم فيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:52

تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا ومقترح لتقديم مساعدات لغزة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:45

اليابان شددت عقوباتها على روسيا

LBCI
أخبار دولية
07:41

مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء القطريّ في نيويورك على خلفية الضربة الإسرائيلية على الدوحة

LBCI
أخبار دولية
07:35

الكرملين: مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:44

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور وعد سلام بوضع لبنان على خارطة استثماراته الخارجية

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-23

وزارة الخارجية البريطانية: رحلة جوية غادرت إسرائيل وعلى متنها مواطنون بريطانيون

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-10

تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-18

الجزيرة نقلا عن ترامب: أنهيت 6 حروب في 6 أشهر فقط ودمرت المنشآت النووية الإيرانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في لبنان... جيلٌ كامل بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

Iphone 17... حديث الساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين

LBCI
أخبار دولية
13:22

المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:50

جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
أخبار لبنان
12:38

اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
13:38

ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما

LBCI
اقتصاد
02:24

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
حال الطقس
01:53

الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:02

تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More