جديد المفاوضات بين إسرائيل وسوريا

نقلت الزميلة آمال شحادة عن مسؤول إسرائيلي إشارته إلى "تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا لبلورة اتفاق امني بينهما، وقد عقدت سلسلة لقاءات خلال الأسابيع الأخيرة بين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير الخارجية السوري اسعد الشيباني بحضور المبعوث الأميركي توم براك".



وأشارت إلى أنه "في إسرائيل، يتحدثون عن مقترح تقديم سوريا مساعدات إنسانية لغزة عبر توصيلها الى إسرائيل ثم نقلها الى غزة".