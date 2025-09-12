المجر: التوغل الروسي بالمسيرات في بولندا "غير مقبول"

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الرسمية اليوم الجمعة أن التوغل الروسي بالطائرات المسيرة يوم الأربعاء في المجال الجوي البولندي غير مقبول، مشيرًا إلى أن المجر أبدت تضامنها مع بولندا التي وصفها بأنها "حليف تاريخي".وقال أوربان: "على الرغم من المناوشات السياسية الحالية، فإن البولنديين أصدقاؤنا".وأضاف: "لذلك وصفنا توغل المسيرات الروسية في الأراضي البولندية على الفور بأنه أمر غير مقبول".