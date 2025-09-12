وفاة 9 على الأقل بعد إنقلاب قارب إنقاذ في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الجمعة أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما انقلب قارب إنقاذ أثناء جهود الإغاثة من الفيضانات.



وذكر بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث في البنجاب أن الحادث وقع في قرية بالقرب من مدينة ملتان القديمة في الإقليم الواقع في شرق باكستان أمس الخميس.



وقال البيان إن القارب كان قد أنقذ 24 شخصًا من القرى المغمورة بالمياه عندما انقلب، مضيفًا أن الباقين وعددهم 15 جرى نقلهم بسلام من المياه.



ويقول مسؤولو الإنقاذ إن القرويين يرفضون مغادرة منازلهم في بعض المناطق الريفية في باكستان، إذ يصرون على اصطحاب ماشيتهم التي تعد أحد مصادر دخلهم الرئيسية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات إجلاء قسري.



وأشارت الهيئة إلى أن أعمال الإنقاذ في المنطقة "صعبة لأن السكان غير متعاونين".



ويعد إقليم البنجاب، الذي يقطنه نصف سكان البلاد البالغ عددهم 240 مليون نسمة، سلة غذاء باكستان.