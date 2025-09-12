أميركا: الإتحاد الأوروبي يمكنه الإستغناء عن النفط والغاز الروسيين بشكل أسرع

رأى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستغناء تدريجيًا عن النفط والغاز الروسيين بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون مفيدًا في إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال رايت في كلمة خلال فعالية في بروكسل نظمها (مركز دراسات السياسة الأوروبية) للأبحاث إنه إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بإصلاح قوانينه المتعلقة بالميثان، فإنه سيحول دون تلقي واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.