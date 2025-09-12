جريحان في هجوم بسكين نفذه فلسطيني قرب القدس



أصيب شخصان بجروح في هجوم بسكين في فندق بكيبوتس تسوفا الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات غرب القدس، حسبما أفاد الإسعاف، فيما أعلنت الشرطة توقيف المهاجم وعرفت عنه بأنه من سكان حيّ فلسطيني في القدس الشرقية.



وقال جهاز "نجمة داود الحمراء" للإسعاف في بيان إنه بعد تلقي مكالمة "بشأن إصابة شخصين في حادث في كيبوتس (قرب) القدس"، تم إرسال فرق إنقاذ إلى مكان الحادث، حيث عالجت شخصين مصابين".



من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم نفذ "هجوما بسكين ضد نزلاء فندق في كيبوتس تسوفا".



وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن شرطيا كان في المكان تدخل و"سيطر على الإرهابي".



وأضافت الشرطة أنه تم وضع المهاجم في الحبس، مشيرة إلى أنه من سكان حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.