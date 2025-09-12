روسيا اتهمت أوكرانيا بإطلاق مسيّرة على محطة للطاقة النووية

اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بمسيّرة على محطة سمولينسك النووية.

ويأتي الهجوم بعد إعلانها إسقاط 221 مسيّرة ليلا، في واحدة من أوسع هجمات الجيش الأوكراني منذ شباط 2022.

وقالت شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية إن الدفاعات الجوية "حيّدت مسيّرة قتالية أوكرانية قرب الوحدة الثالثة من محطة سمولينسك النووية" الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر غرب موسكو.

وأوضحت أن حطام المسيّرة تسبّب في تكسير نوافذ عدة من دون وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

وأكدت "روساتوم" أن المحطة لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولم يتم تسجيل أي تغيّر في مستويات الإشعاع.