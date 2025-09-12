زيلينسكي: بوتين ما زال يريد احتلال أوكرانيا بأكملها

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ما زال يريد احتلال أوكرانيا بأكملها، في وقت لم تحقق مساعي واشنطن لوضع حد للغزو الروسي أي اختراق يذكر.



وأفاد زيلينسكي في مؤتمر في كييف بأن "هدف بوتين هو احتلال أوكرانيا بأكملها. بغض النظر عمّا يقوله لأي كان، من الواضح أنه فعّل آلة الحرب إلى حد أنه لا يمكنه التوقف بكل بساطة ما لم يُجبر على تغيير أهدافه الشخصية بشكل جذري".