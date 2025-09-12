قائد القيادة المركزية الأميركية يلتقي الشرع في دمشق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط الأميرال براد كوبر التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي بدمشق اليوم الجمعة.



وأضافت في بيان أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برّاك انضم إلى اللقاء.



وشهد اللقاء مناقشة جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.



وأضاف البيان أن كوبر وبرّاك أشادا بسوريا لمساعدتها في استعادة المواطنين الأميركيين داخل البلاد.