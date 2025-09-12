حاكم يوتاه يعلن أن المشتبه به في قتل تشارلي كيرك يدعى تايلر روبنسون

أكد حاكم يوتاه سبنسر كوكس توقيف المشتبه به في قتل الناشط اليميني الأميركي تشارلي كيرك بعد عملية بحث واسعة النطاق معرفا عنه باسم تايلر روبنسون.وكشف الحاكم عن اسم روبنسون أثناء مؤتمر صحافي بعد وقت قصير على إعلان الرئيس دونالد ترامب على "فوكس نيوز" أنه تم العثور على القاتل المفترض.وأضاف: "لقد قبضنا عليه"، مشيرا إلى أن "أحد أفراد عائلة" المشتبه به اتصل مساء الخميس بصديق للعائلة اتصل بدوره بالسلطات لإبلاغها بأن "روبنسون اعترف لهم أو لمح إلى تورطه" في جريمة القتل.وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل: "عند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي الليلة الماضية (بعد 33 ساعة من الجريمة)، قبض على المشتبه به".وأضاف الحاكم أن فردا آخر من العائلة شهد بأن "روبنسون أصبح مسيسا أكثر في السنوات الأخيرة". وقال إن محادثة جرت أخيرا مع أحد الأقارب ذكر خلالها تايلر روبنسون زيارة كيرك المقبلة إلى ولاية يوتاه للمشاركة في مناظرة عامة في جامعة وشارك عداءه تجاهه وتجاه آرائه.