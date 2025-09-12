نتانياهو يتّهم إسبانيا بالتحريض على إسرائيل ومدريد تندد

اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو نظيره الإسبانيّ بيدرو سانشيز بالدعوة إلى ارتكاب إبادة جماعية ضد إسرائيل، ما أثار تنديدًا إسبانيّا.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس لقناة "أنتينا 3" التلفزيونية "نتانياهو ليس الشخص الذي يحق له تقديم دروس لأي كان بينما يرتكب الفظائع التي يرتكبها في غزة".

وجاء ذلك ردا على بيان نشره الخميس مكتب نتانياهو على إكس اتهم فيه سانشيز بتوجيه "تهديد بإبادة جماعية" ضد إسرائيل.

وأكّدت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان أنّ "الشعب الإسبانيّ صديق لشعب إسرائيل وكذلك لشعب فلسطين".