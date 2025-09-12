الكرملين: المفاوضات مع كييف "متوقفة"

أعلن الكرملين أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع "متوقفة"، فيما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن صبره على نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ينفد سريعا".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبر قنوات. لكن في الوقت الحالي، من الأدق على الأرجح التحدّث عن توقف" المفاوضات.



وحذّر في تصريحات لصحافيين بينهم مراسل فرانس برس من المبالغة في التفاؤل بأن تفضي عملية التفاوض إلى نتائج فورية.