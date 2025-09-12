الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الحقيقة غير المطلقة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين: المفاوضات مع كييف "متوقفة"

أخبار دولية
2025-09-12 | 12:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين: المفاوضات مع كييف &quot;متوقفة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين: المفاوضات مع كييف "متوقفة"

أعلن الكرملين أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع "متوقفة"، فيما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن صبره على نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ينفد سريعا".
      
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبر قنوات. لكن في الوقت الحالي، من الأدق على الأرجح التحدّث عن توقف" المفاوضات.
     
وحذّر في تصريحات لصحافيين بينهم مراسل فرانس برس من المبالغة في التفاؤل بأن تفضي عملية التفاوض إلى نتائج فورية.

أخبار دولية

المفاوضات

"متوقفة"

LBCI التالي
رئيس وزراء قطر يلتقي اليوم عددًا من كبار المسؤولين الأميركيين
إيران: المواد المخصّبة موجودة "تحت أنقاض" المنشآت النووية المستهدفة خلال الحرب مع إسرائيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:35

الكرملين: مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-22

الكرملين لا يتوقع احراز تقدم كبير في المفاوضات مع أوكرانيا

LBCI
صحف اليوم
2025-08-29

سلام لـ"الشرق الأوسط": لا تقدم في المفاوضات مع الأميركيين

LBCI
أخبار دولية
2025-07-23

بكين تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:55

حماس تؤكد أن رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية على قيد الحياة

LBCI
أخبار دولية
13:49

رئيس بلدية اسطنبول المسجون يمثل أمام القضاء بتهمة "تزوير شهادة جامعية"

LBCI
أخبار دولية
13:36

نائب الرئيس الفلسطيني: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة "خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:11

تدابير سير يومَي السّبت والأحد في الأشرفيّة لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

زيادة إيرادات الجمارك ممكنة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

جعجع: إقرار الحكومة إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء بداية لمعالجة إعوجاج أرسى ثقافة العتمة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

زيادة إيرادات الجمارك ممكنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إسرائيل تعمل على مسارين في سوريا: أمنيّ وسياسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

قمة الدوحة العربية - الاسلامية ومدى القرارات المرتقبة منها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:24

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
حال الطقس
01:53

الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
09:04

تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا

LBCI
آخر الأخبار
14:08

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة كفردونين أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح

LBCI
أخبار دولية
08:48

أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف 12-09-2025

LBCI
خبر عاجل
08:09

مصرف لبنان المركزيّ: احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ باستثناء الذهب ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025

LBCI
أمن وقضاء
02:48

قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف تزامنًا مع إنعقاد جلسة مشتركة للجان النيابية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More