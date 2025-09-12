روته: حلف شمال الأطلسي سيعزز دفاعاته على جبهته الشرقية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته أن الحلف سيعزز دفاعاته على جبهته الشرقية عقب اختراق مسيّرات روسية الأجواء البولندية هذا الأسبوع.



وقال للصحافيين في بروكسل إن الحلف سيطلق عملية "لتعزيز وضعنا على جبهتنا الشرقية بشكل أكبر".