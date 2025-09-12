رئيس حكومة الحوثيين الجديد يتعهد مواصلة قتال إسرائيل

تعهد الرئيس الجديد لحكومة الحوثيين محمد أحمد مفتاح مواصلة قتال إسرائيل خلال تجمع جماهيري في صنعاء، بعدما قضى سلفه في غارة إسرائيلية على اليمن أواخر آب.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل وعلى سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن، مؤكدين أن ذلك يأتي إسنادا للفلسطينيين.

في المقابل، نفّذت إسرائيل جولات من الضربات الدامية على اليمن، استهدفت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء الدولي.

وقال محمد أحمد مفتاح الذي أعلن نهاية الشهر الماضي تعيينه للقيام بأعمال رئاسة الوزراء "شرف عظيم لنا أن نكون في هذا الطريق، وأن يكون منا شهداء قادة وحكومة بأكملها تستهدف على طريق القدس بإذن الله".

وتحدث مفتاح أمام آلاف من الأنصار الذين تجمعوا، كما كل يوم جمعة، في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وعلقت خلفه لافتة كبيرة تحمل صور الوزراء والمسؤولين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.

وأضاف "نشيد بتصاعد العمليات العسكرية من قبل قواتنا".

كما توجه محمد أحمد مفتاح إلى سكان غزة قائلا "نحن معكم ولن نترككم بإذن الله، مهما كانت التضحيات".

ورفع مشاركون في التظاهرة صور زعيمهم عبد الملك الحوثي، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.