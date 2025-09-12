جورجيا: المتفجرات المضبوطة بحوزة أوكرانيَّين كانت متّجهة إلى روسيا

أعلنت جورجيا أن المتفجرات التي كانت بحوزة أوكرانيَّين موقوفَين في البلاد كانت متجّهة إلى روسيا لاستخدامها في هجوم تخريبي.



وقالت وكالة الأمن القومي في جورجيا إن أحد المحتجزَين جنّدته وكالة الأمن الأوكرانية، وإن الجهاز "سيتم تسليمه إلى روسيا الاتحادية".



وكان مخططا نقل الجهاز إلى مبنى سكني في تبليسي، وفقا للوكالة.



وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات تخريبية بعيدا من خطوط المواجهة منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022.