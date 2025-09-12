حماس تؤكد أن رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية على قيد الحياة

أكدت حماس أن كبير مفاوضيها خليل الحية نجا من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لقادة الحركة الفلسطينية في قطر الثلاثاء وشارك في جنازة ابنه وبقية قتلى الهجوم.



وجاء في بيان لحماس: "أدى د. خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة".



ولم تقدّم حماس أي صور أو دليل على أن الحية على قيد الحياة.

وأفادت مصادر مقربة من الحركة، بأن الحية من بين القادة الذين كانوا موجودين في المبنى الذي استهدفته إسرائيل.