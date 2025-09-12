برلين وباريس ولندن تدعو إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في مدينة غزة



دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة"، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي نيته تكثيف ضرباته على كبرى مدن القطاع الفلسطيني.



وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: "ندعو بشكل عاجل إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة والتي تتسبب في نزوح جماعي للمدنيين وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية".