مقتل 19 تلميذا على الأقل في ضربة جوية في بورما



قتل 19 تلميذا على الأقل بينهم أطفال، في ولاية راخين غرب بورما في ضربة جوية نفذها، بحسب مجموعة مسلحة من أقلية عرقية، المجلس العسكري الحاكم.



وتخوض مجموعة "جيش أراكان" معارك عنيفة مع الجيش الحاكم في بورما للسيطرة على ولاية راخين حيث استولت على مساحات شاسعة من الأراضي خلال العام الماضي.



ويمثل النزاع في ولاية راخين أحد أوجه الفوضى الدموية التي تعصف ببورما منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية في انقلاب عام 2021، ما أدى إلى اندلاع تمرد مسلح واسع النطاق.



ونشر "جيش أراكان" بيانا على تطبيق تلغرام السبت، جاء فيه أن الهجوم على مدرستين ثانويتين خاصتين في بلدة كياوكتاو وقع بعد منتصف ليل الجمعة بقليل، مما أسفر عن مقتل 19 طالبا تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما وإصابة 22 آخرين.

