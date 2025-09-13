الأخبار
العراق يوقع إتفاقيات إستثمارية بمليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية

أخبار دولية
2025-09-13 | 08:35
العراق يوقع إتفاقيات إستثمارية بمليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية
العراق يوقع إتفاقيات إستثمارية بمليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية

وقع العراق السبت عقودًا استثمارية بقيمة مليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في البنك الدولي يتركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، وذلك في إطار سعي البلاد لجذب الاستثمارات التي تشتد حاجتها إليها.
     
وخلال حفل شهد السبت التوقيع على عقود استثمارية وتنموية مع القطاعين الخاص والعام في العراق، أشار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى "أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مع وجود قدرات متميزة من القطاع الخاص الذي أثبت حضورًا فاعلًا في تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية، وتحمل مختلف أشكال البيروقراطية والفساد والظروف الأمنية". 
     
وأفادت المؤسسة في بيان بأن "الاستثمارات تشمل قطاعات الطاقة والبنى التحتية والصناعات الزراعية والتمويل". 
     
من جانبه، ذكر مكتب السوداني أن "الاتفاقيات تشمل عقد استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء أم قصر مع شركة غزة البصرة بقيمة 500 مليون دولار". 
     
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية منذ العام 2005 في العراق حيث استثمرت أكثر من 2,5 مليار دولار.
     
كما تعمل كمؤسسة استشارية رائدة لشراكة طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص لتشغيل وصيانة مطار بغداد.
     
ويحاول العراق الغني بالنفط تجاوز عقود من الحرب والاضطرابات، لكنه لا يزال يعاني من تدهور البنية التحتية وفشل الخدمات العامة وسوء الإدارة العامة في ظل استشراء الفساد.
     
واستعادت البلاد مؤخرًا بعض الاستقرار، في وقت تأمل السلطات في جذب استثمارات إلى كافة القطاعات.

أخبار دولية

إتفاقيات

إستثمارية

بمليار

دولار

مؤسسة

التمويل

الدولية

