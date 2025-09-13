الأخبار
روبيو في تل أبيب الأحد... ومحاولة للتوصل إلى إنجاز في واحد من الملفات التي سيناقشها

أخبار دولية
2025-09-13 | 13:16
مشاهدات عالية
روبيو في تل أبيب الأحد... ومحاولة للتوصل إلى إنجاز في واحد من الملفات التي سيناقشها
روبيو في تل أبيب الأحد... ومحاولة للتوصل إلى إنجاز في واحد من الملفات التي سيناقشها

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

الأحد...

ومحاولة

للتوصل

إنجاز

الملفات

سيناقشها

مقتل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لطالبان باكستان
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر تدعو إلى هدنة في السودان
آخر الأخبار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

LBCI
أخبار دولية
16:00

وزير الخارجية الصيني: نحن لا نشارك في الحروب ولا نخطط لذلك

LBCI
آخر الأخبار
15:07

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة صوفا في غلاف غزة

LBCI
أخبار دولية
14:32

روبيو يصف توغل مسيرات روسية في أجواء بولندا بالأمر غير المقبول

اخترنا لكم
LBCI
أخبار دولية
16:00

وزير الخارجية الصيني: نحن لا نشارك في الحروب ولا نخطط لذلك

LBCI
أخبار دولية
14:32

روبيو يصف توغل مسيرات روسية في أجواء بولندا بالأمر غير المقبول

LBCI
أخبار دولية
13:41

فضيحة شركة Anthropic... وتساؤلات حول ضرورة حماية حقوق المؤلفين في عصر الذكاء الإصطناعي

LBCI
أخبار دولية
13:38

Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:16

مقدمة النشرة المسائية 13-09-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07

من طهران إلى غزة: إسرائيل في مواجهة جبهات مشتعلة وحرب على صورة الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07

لبنان في ذاكرة الجنرال كوبر: زيارة محاطة بالود والأهداف الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07

كارلو أكوتيس قديس الشباب

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

LBCI
أخبار دولية
13:41

فضيحة شركة Anthropic... وتساؤلات حول ضرورة حماية حقوق المؤلفين في عصر الذكاء الإصطناعي

LBCI
أخبار دولية
13:38

Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين

LBCI
أمن وقضاء
13:29

عداد الموت على الطرقات إلى إرتفاع بغياب هيبة القانون والدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا

LBCI
أمن وقضاء
13:24

في عين الحلوة والبداوي فتح تواصل تسليم السلاح والعين على قوى التحالف

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:36

الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة

LBCI
أمن وقضاء
01:02

الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية

LBCI
حال الطقس
02:34

طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
04:11

إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم

LBCI
صحف اليوم
00:58

إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
14:27

دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون

LBCI
أمن وقضاء
04:45

قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT

