حريق في مصفاة نفط روسية عقب هجوم بمسيرات

أعلن مسؤول روسي أن حريقًا اندلع اليوم السبت في مصفاة نفط بمدينة أوفا في منطقة بشكيريا بعد هجوم بمسيرات.



وقال رادي خابيروف حاكم المنطقة في منشور على تطبيق تيليغرام: "تعرضت شركة باشنفت اليوم لهجوم إرهابي بطائرات مسيرة".



وأشار خابيروف إلى أن إحدى المسيرات أسقطت فوق موقع إنتاج، ما أدى إلى اندلاع حريق، ويجري العمل على إخماده، موضحًا أن الأضرار التي لحقت بالمنشأة كانت محدودة ولم تقع إصابات.



ولفت إلى أن طائرة مسيرة ثانية أسقطت أيضًا. ولم يذكر خابيروف في منشور تيليغرام أوكرانيا.